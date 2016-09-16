В Крыму задержали объявленного в международный розыск украинца

Сотрудники ФСБ в Крыму на въезде на полуостров задержали 28-летнего украинца, который объявлен в международный розыск.

Представитель пресс-службы ведомства сообщил, что украинца задержали на пропускном пункте «Армянск», сообщает ТАСС.

«При обработке установочных данных в пункте пропуска "Армянск" контролер обнаружил, что беспрепятственно пропущенный должностными лицами Госпогранслужбы Украины молодой человек с июня месяца текущего года объявлен в международный розыск», — сообщил пресс-секретарь.

Согласно данным ФСБ, задержанный в Узбекистане занимался созданием и функционированием интернет-сервера, что подлежит обязательному лицензированию. Однако спецразрешения на осуществление данной деятельности у мужчины не имелось, поэтому правоохранительные органы сначала объявили его в местный розыск, а затем в международный.

Пресс-секретарь добавил, что задержанному грозит крупный штраф или полугодовой арест.

В настоящее время ФСБ передала украинца полицейским.