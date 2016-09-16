Пассажиров поезда эвакуировали после задымления в метро Москвы

На Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро увеличены интервалы движения поездов.

Как сообщае РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы, увеличение интервалов в движении поездов на «серой» ветке произошло после задымления состава на станции «Цветной бульвар».

«Задымление произошло под одним из вагонов прибывшего состава, пассажиры высажены на перрон», — рассказал источник агентства.

Он также добавил, что поезд был направлен в депо, интервалы движения составов на «серой» ветке незначительно увеличены.

На официальной странице Метрополитена в Twitter также появилось сообщение об интервалах в движении поездов.

«7:40. Серпуховско-Тимирязевская линия. Кратковременно увеличены интервалы движения поездов от ст. Чеховская до ст. Менделеевская», — говорится в сообщении.

Также представители подземки отметили, что «службы метрополитена сработали слаженно и оперативно в восстановлении движения на линии».