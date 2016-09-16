Из-за курения в постели женщина умерла при пожаре в Королёве

Утром 16 сентября в городе Королёв на улице Грабина загорелась жилая квартира.

Пресс-секретарь областной полиции сообщил ТАСС, что в результате возгорания погибла женщина.

«Пожар произошёл сегодня около 8:00 в квартире дома 19 на улице Грабина. Площадь возгорания составила всего два квадратных метра. От отравления дымом погибла хозяйка квартиры 1967 года рождения», — пояснил пресс-секретарь.

Согласно предварительным данным правоохранительных органов, причиной пожара стало курение в постели, после которого загорелся диван.