Происшествия
Источник: ТАСС
11:08, 16 Сентября 2016 Версия для печати

Из-за курения в постели женщина умерла при пожаре в Королёве

Утром 16 сентября в городе Королёв на улице Грабина загорелась жилая квартира.

Пресс-секретарь областной полиции сообщил ТАСС, что в результате возгорания погибла женщина.

«Пожар произошёл сегодня около 8:00 в квартире дома 19 на улице Грабина. Площадь возгорания составила всего два квадратных метра. От отравления дымом погибла хозяйка квартиры 1967 года рождения», — пояснил пресс-секретарь.

Согласно предварительным данным правоохранительных органов, причиной пожара стало курение в постели, после которого загорелся диван.

Худик Ольга

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