Происшествия
Источник: РБК
09:49, 15 Сентября 2016 Версия для печати

Воры ограбили банковские ячейки бизнесмена в Москве

Неизвестные похитили крупную сумму денег из Газпромбанка, принадлежащую бизнесмену из Саратова.

Представитель пресс-службы полиции рассказал, что злоумышленники ограбили две банковские ячейки бизнесмена, сообщает РБК, ссылаясь на ТАСС.

«Накануне в полицию обратился мужчина 1967 года рождения, который заявил о пропаже крупной суммы денег в рублях и валюте из двух арендованных им ячеек финансово-кредитной организации, расположенной в центре Москвы», — рассказал пресс-секретарь.

В настоящее время полиция начала проводить проверку по данному инциденту.

Худик Ольга

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