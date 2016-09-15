Происшествия
Источник: РИА "Новости"
17:35, 15 Сентября 2016 Версия для печати

СК Твери начал проверку после падения девочки в котлован с водой

14 сентября девочка восьми лет упала в котлован с горячей водой в Твери.

Согласно предварительным данным следователей, в среду вечером в микрорайоне Соминка девочка вернулась домой с прогулки в слезах. Мать стала раздевать дочь и увидела ожоги по всему телу, после чего оперативно вызвала скорую помощь, сообщает РИА «Новости».

Карета скорой помощи увезла ребёнка с ожогами 50% тела в детскую областную клиническую больницу.

В настоящее время Заволжский межрайонный следственный отдел Твери организовал доследственную проверку по данному инциденту.

«Следователи СКР, прибыв по месту жительства ребёнка, произвели осмотр территории прилегающей к дому, и обнаружили котлован с проходящей теплотрассой, наполненный горячей водой», — сообщили в управлении.

Следствие даст правовую оценку действиям подрядной организации, которая допустила падение ребёнка в котлован.

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Худик Ольга

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