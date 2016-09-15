Происшествия
Источник: Life
12:24, 15 Сентября 2016 Версия для печати

Полиция выявила причину опрокидывания вертолёта под Красноярском

Полиция провела проверку жёсткой посадки вертолёта в Красноярском крае и выявила возможные причины травмирования пилота.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что 15 сентября вертолёт Robinson R66 совершил жёсткую посадку в Красноярском крае.

Согласно предварительным данным полиции, во время взлёта Robinson R66 зацепился полозьями о землю. Полицейские считают, что именно этот факт спровоцировал падение вертолёта на бок после приземления, сообщает Life.

«Удар пришёлся как раз на ту сторону, где находился лётчик-наблюдатель. Предположительно, у него диагностировали перелом рёбер и ключицы», — пояснил источник в оперативных службах.

Худик Ольга

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