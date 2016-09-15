Полиция ищет водителя авто, катавшегося по ступеням физфака МГУ

Полиция Москвы проверяет видеоролик, на котором автомобиль Hummer ездит по лестнице одного из зданий МГУ.

Об инциденте рассказали в пресс-службе главного управления ГИБДД по столице.

Правоохранители сообщили, что причиной проверки стал появившийся в Интернете видеоролик, на котором видно, как черный автомобиль Hummer заезжает на ступени перед главным входом в здание физического факультета МГУ на Воробьевых (Ленинских) горах. При этом поблизости сидит группа молодых людей (очевидно, студентов вуза), которые с удивлением наблюдают за происходящим.

«Начата проверка по факту размещения данного ролика в сети интернет», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники полиции добавили, что личности водителя и владельца машины в настоящий момент устанавливаются. Обстоятельства происшествия выясняются.