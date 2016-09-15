Происшествия
Источник: Управление ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве
14:52, 15 Сентября 2016 Версия для печати

Полиция ищет водителя авто, катавшегося по ступеням физфака МГУ

Полиция Москвы проверяет видеоролик, на котором автомобиль Hummer ездит по лестнице одного из зданий МГУ.

Об инциденте рассказали в пресс-службе главного управления ГИБДД по столице.

Правоохранители сообщили, что причиной проверки стал появившийся в Интернете видеоролик, на котором видно, как черный автомобиль Hummer заезжает на ступени перед главным входом в здание физического факультета МГУ на Воробьевых (Ленинских) горах. При этом поблизости сидит группа молодых людей (очевидно, студентов вуза), которые с удивлением наблюдают за происходящим.

«Начата проверка по факту размещения данного ролика в сети интернет», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники полиции добавили, что личности водителя и владельца машины в настоящий момент устанавливаются. Обстоятельства происшествия выясняются.

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