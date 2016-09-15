Мэра Харькова и его мать обыскивают по делу о хищении земли

Генпрокуратура Украины проводит обыски у мэра Харькова Геннадия Кернеса и его матери по делу о хищении земли.

На странице Генеральной прокуратуры Украины в Facebook написали о том, что с 07:00 15 сентября в помещениях, принадлежащих мэру Харькова Геннадию Кернесу и его матери, проводятся обыски. ТАСС уточняет, что обыски также проходят в Департаменте по земельным отношениям в здании горсовета Харькова.

По последним данным, обыски у Кернеса связаны с уголовным делом по организации схемы хищения 654 гектаров земли Харькова. Известно также, что один из фигурантов уголовного дела о хищении земли оказывал сопротивление правоохранительным органам и на место обысков пришлось вызывать спецотряд СБУ.

Сейчас все обстоятельства дела уточняются.