Происшествия
11:13, 15 Сентября 2016 Версия для печати

Мэра Харькова и его мать обыскивают по делу о хищении земли

Генпрокуратура Украины проводит обыски у мэра Харькова Геннадия Кернеса и его матери по делу о хищении земли.

На странице Генеральной прокуратуры Украины в Facebook написали о том, что с 07:00 15 сентября в помещениях, принадлежащих мэру Харькова Геннадию Кернесу и его матери, проводятся обыски. ТАСС уточняет, что обыски также проходят в Департаменте по земельным отношениям в здании горсовета Харькова.

По последним данным, обыски у Кернеса связаны с уголовным делом по организации схемы хищения 654 гектаров земли Харькова. Известно также, что один из фигурантов уголовного дела о хищении земли оказывал сопротивление правоохранительным органам и на место обысков пришлось вызывать спецотряд СБУ.

Сейчас все обстоятельства дела уточняются.

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