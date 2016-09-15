ДТП в ЮВАО Москвы унесло жизнь одного человека

15 сентября на юго-востоке Москвы произошло смертельное ДТП.

Представитель пресс-службы московского управления ГИБДД сообщил, что автомобиль Opel на большой скорости врезался в Mercedes в районе Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа, сообщает ТАСС.

«Автомобиль марки Opel по невыясненным пока причинам на высокой скорости врезался в заднюю часть Mercedes возле дома 18 на Привольной улице. В аварии погиб водитель Opel», — рассказал пресс-секретарь.

В настоящее время сотрудники ДПС устанавливают причину обстоятельства происшествия.