Происшествия
Источник: ТАСС
16:04, 15 Сентября 2016 Версия для печати

ДТП в ЮВАО Москвы унесло жизнь одного человека

15 сентября на юго-востоке Москвы произошло смертельное ДТП.

Представитель пресс-службы московского управления ГИБДД сообщил, что автомобиль Opel на большой скорости врезался в Mercedes в районе Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа, сообщает ТАСС.

«Автомобиль марки Opel по невыясненным пока причинам на высокой скорости врезался в заднюю часть Mercedes возле дома 18 на Привольной улице. В аварии погиб водитель Opel», — рассказал пресс-секретарь.

В настоящее время сотрудники ДПС устанавливают причину обстоятельства происшествия.

Худик Ольга

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