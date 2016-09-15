Происшествия
Источник: ТАСС
10:07, 15 Сентября 2016 Версия для печати

Авария в ЮВАО Москвы затруднила движение транспорта

15 сентября в Юго-Восточном округе Москвы произошло серьёзное ДТП.

Авария случилась на Люблинской улице в районе Люблино Юго-Восточного административного округа, сообщил ТАСС.

Пресс-секретарь Госавтоинспекции рассказал, что в результате происшествия движение на данном участке дороги затруднено.

«Два автомобиля столкнулись возле дома 113 на Люблинской улице. В аварии пострадали два человека», — заключил пресс-секретарь.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ДПС для оперативного устранения последствий аварии.

Худик Ольга

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