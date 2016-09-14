"Взбодрившиеся девочки" погоняли по Кутузовскому на Lamborghini

В Сети появилось видео, на котором оранжевый Lamborghini Gallardo с превышением скорости едет по Кутузовскому проспекту.

Пользователь Instagram с ником 666_arina в пятницу, 9 сентября, опубликовал в сообществе richrussiankids запись с видеорегистратора, на которой запечатлен оранжевый Lamborghini Gallardo. На видео авто едет по Кутузовскому проспекту с явным превышением скорости, перестраивается на выделенную полосу для общественного транспорта, а также демонстрирует признаки опасного вождения. «Когда девочки взбодрились после Кофемании», — сказано в подписи к видео.

Судя по аккаунту 666_arina, Lamborghini с номером 666 принадлежит молодой девушке.

По факту размещения ролика Госавтоинспекция Москвы начала проверку, пишет «Интерфакс».