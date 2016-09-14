Воры с помощью пилы и молотка похитили деньги из банкомата в Туле

В ночь на 14 сентября неизвестные в центре Тулы похитили деньги из банкомата, после чего беспрепятственно скрылись.

Инцидент произошёл в 3:30 на улице Первомайская, дом 8, сообщает сайт областного управления МВД России.

«Неизвестные проникли в помещение офиса продаж, повредили банкомат и, похитив денежные средства, скрылись», — говорится в заявлении ведомства.

Согласно данным полиции, злоумышленники разобрали дверь помещения офиса продаж оператора с помощью пилы и молотка, а затем, проникнув внутрь, накачали банкомат газом и произвели дистанционный подрыв.

В настоящее время полиция пытается установить личности преступников для их задержания. Сумма похищенных средств устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.