Происшествия
Источник: Сайт Управления МВД по Тульской области
09:27, 14 Сентября 2016 Версия для печати

Воры с помощью пилы и молотка похитили деньги из банкомата в Туле

В ночь на 14 сентября неизвестные в центре Тулы похитили деньги из банкомата, после чего беспрепятственно скрылись.

Инцидент произошёл в 3:30 на улице Первомайская, дом 8, сообщает сайт областного управления МВД России.

«Неизвестные проникли в помещение офиса продаж, повредили банкомат и, похитив денежные средства, скрылись», — говорится в заявлении ведомства.

Согласно данным полиции, злоумышленники разобрали дверь помещения офиса продаж оператора с помощью пилы и молотка, а затем, проникнув внутрь, накачали банкомат газом и произвели дистанционный подрыв.

В настоящее время полиция пытается установить личности преступников для их задержания. Сумма похищенных средств устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

читайте также:
Отделение "Райффайзена" может временно закрыться из-за подрыва банкомата
Полиция разыскивает преступников, взорвавших банкомат «Райффайзенбанка» на Каширском шоссе »

Худик Ольга

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Оксана Федорова беременна в третий раз?
07:04, 14 Сентября 2016
В соцсети Instagram Оксана Федорова все чаще размещает фото, на которых она в свободной одежде, узнал Sobesednik.ru
»
Кейт Мосс ушла в запой
06:06, 14 Сентября 2016
Манекенщица пьянствует из-за мужа, не дающего ей развод, узнал Sobesednik.ru
»
Дмитрий Быков: Быть женщиной, притом религиозной, с фамилией простой...
00:01, 14 Сентября 2016
Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков в стихах – о новом детском омбудсмене Анне Кузнецовой
»