В Китае объявлен "красный" уровень опасности из-за тайфуна

14 сентября тропический тайфун «Меранти» обрушился на остров Тайвань в Китае.

В результате стихийного бедствия без света остались более 114 тысяч жителей. Из-за непогоды в Китае объявлен «красный» уровень опасности, сообщает агентство Синьхуа

Согласно данным агентства, в 14:58 по московскому времени почти 114,5 тысяч семей по-прежнему лишены электричества.

Тайфун спровоцировал сильнейший ветер и проливные дожди на острове, из-за которых были отменены авиарейсы, а также нарушено движение автотранспорта.

Метеорологи Тайваня объявили предупреждение на море и на суше. По их словам, тайфун может затронуть 13 уездов и городов на юге и востоке острова.

Согласно данным Центральной метеорологической станции Китая, это 14-й тайфун в Китае в текущем году.