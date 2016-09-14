Происшествия
Источник: Российские СМИ
17:38, 14 Сентября 2016 Версия для печати

Пробка в 10 км образовалась на Кутузовском после смертельного ДТП

14 сентября на Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП, в результате которого погиб полицейский.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах городах, у метро «Славянский бульвар» района Фили-Давыдково ЗАО Москвы столкнулись три машины. В результате произошедшего погиб полицейский.

«Столкновение трех машин, одной из которых был служебный автомобиль полиции, произошло на Кутузовском проспекте недалеко от станции метро "Славянский бульвар". В аварии погиб сотрудник полиции, также пострадали несколько человек, которым оказывается помощь», — сказал собеседник агентства.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», в районе ДТП образовалась пробка длиной почти 10 км. Она тянется от дома 22 по Кутузовскому проспекту до станции метро «Славянский бульвар».

При этом «Газета.ру» со ссылкой на очевидцев отмечает, что проезду машин ничего не мешает, однако многие замедляют скорость, чтобы посмотреть на последствия аварии.

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Карпухина Мария

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