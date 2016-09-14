Полиция задержала одного из вымогателей 180 млн рублей в Москве

Полиция задержала подозреваемого в вымогательстве у индивидуального предпринимателя 180 миллионов рублей в Москве.

В МВД подтвердили задержание 33-летнего уроженца Северо-Кавказского федерального округа, сообщает «Интерфакс».

«Задержан участник этнической группы, подозреваемый в вымогательстве 180 миллионов рублей. В его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Установлен второй участник преступления, который объявлен в федеральный розыск», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Волк пояснила, что в полицию обратился 58-летний индивидуальный предприниматель, который рассказал, что двое злоумышленников, угрожая оружием, потребовали от него 180 миллионов рублей.

Она также добавила, что в ходе обыска по месту проживания задержанного полиция обнаружила и изъяла карабин системы «Вепрь-12» и 69 патронов к нему. По её словам, изъятое оружие и боеприпасы направлены на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору».