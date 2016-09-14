Полиция по горячим следам задержала вора с топором в Москве

14 сентября полиция задержала подозреваемого в нападении на студентку в подъезде одного из домов в центре Москвы.

Представитель пресс-службы МВД по Москве пояснил, что злоумышленник напал на 18-летнюю девушку с предметом, похожим на топор, сообщает агентство «Москва».

«В ОМВД России по Мещанскому району обратилась 18-летняя студентка одного из столичных вузов. Девушка рассказала, что в подъезде дома по Средней Переяславской улице к ней подошёл неизвестный мужчина и, угрожая предметом, похожим на топор, отобрал рюкзак с личными вещами и затем скрылся», — рассказал пресс-секретарь.

Позднее полиция задержала 39-летнего москвича. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».