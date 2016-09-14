Происшествия
Источник: РИА "Новости"
16:03, 14 Сентября 2016 Версия для печати

Объявлен план "Перехват" водителя, открывшего стрельбу на МКАДе

14 сентября неизвестный на автомобиле Range Rover открыл стрельбу на 102-м километре МКАД.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что полиция объявила план «Перехват» злоумышленника, передаёт РИА «Новости».

«Объявлен план "Перехват" на востоке и северо-востоке города после сообщений очевидцев о стрельбе из машины Range Rover на МКАД», — пояснил источник.

Представитель пресс-службы московского главка МВД подтвердил получение информации о стрельбе на МКАДе. Он пояснил, что полиция начала проверку после сообщения очевидца, который услышал выстрелы из автомобиля.

Худик Ольга

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