Происшествия
Источник: "Российская газета"
06:55, 14 Сентября 2016 Версия для печати

Геолог погиб после ночного нападения дикого медведя в Якутии

Тело геолога, пропавшего после нападения медведя на особо охраняемую природную зону, ищут на западе Якутии.

Как сообщила «Российская газета», в Сунтарском районе Якутии ищут тело пропавшего геолога компании АЛРОСА. Предполагается, что мужчину задрал медведь, который напал на особо охраняемую зону «Очума» вечером 12 сентября.

По данным СМИ, вечером в день происшествия члены геологической экспедиции услышали крики мужчины. Выйдя на улицу, они увидели силуэт зверя. Утром выяснилось, что пропал один из геологов, а на земле нашли следы человеческой крови.

По официальной информации, сейчас тело геолога еще не найдено. Однако, пишет «Российская газета», не исключено, что тело мужчины с характерными ранами уже нашли, а медведя в ближайшее время убьют.

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