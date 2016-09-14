Экс-ректора Новосибирского вуза нашли мертвым на дне реки

Экс-ректора Сибирского государственного университета геосистем и технологий нашли на дне реки в Новосибирской области.

Как передает ТАСС, 14 сентября в реке Иня в районе поселка Железнодорожный в Новосибирской области нашли труп бывшего ректора Сибирского госуниверситета геосистем и технологий Ивана Лесных. 80-летний Лесных пропал еще 10 сентября.

Родственники уже опознали погибшего. Насильственных признаков смерти на теле экс-ректора не обнаружили. Сейчас будут устанавливать причину смерти и все обстоятельства.

Отмечается, что в поисках Лесных участвовали не только сотрудники правоохранительных органов, но и кинологические службы, и волонтеры.