За случайное убийство охотникам из Якутии могут дать 15 лет

Двоим охотникам из Якутии, случайно застрелившим сборщика ягод в лесу, грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщили на сайте СУ СК РФ по Якутии, уголовное дело по статье «Убийство» возбудили в отношении двух охотников из поселка Мохсоголлох Хангаласского района Якутии. Следствие установило, что 11 сентября обвиняемые по ошибке убили в лесу сборщика ягод, приняв его за дикого зверя.

Известно, что убитый, его жена и собака шли в сторону трассы через лес к машине, когда внезапно услышали стрельбу. Погибший сборщик ягод получил два пулевых ранения. Его жене удалось убежать в лес.

Отмечается, что охранники, случайно застрелившие сборщика ягод, сами отвезли его труп в больницу.