Происшествия
Источник: Life
10:37, 13 Сентября 2016 Версия для печати

В Петербурге объявлен "жёлтый" уровень опасности из-за ветра

13 сентября в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сотрудники МЧС объявили «жёлтый» уровень опасности из-за ветра.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что 13 сентября в отдельных районах Москвы ожидается шквалистое усиление ветра.

Сильный ветер придёт в Санкт-Петербург во второй половине дня. Его порывы могут достигать 14 метров в секунду.

Синоптики отметили, что ухудшение погоды будет непродолжительным: циклон пробудет в Северной столице всего три часа.

Спасатели рекомендуют жителям Петербурга по возможности не выходить из дома и держать окна в помещениях закрытыми.

Худик Ольга

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