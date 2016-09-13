В Петербурге объявлен "жёлтый" уровень опасности из-за ветра

13 сентября в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сотрудники МЧС объявили «жёлтый» уровень опасности из-за ветра.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что 13 сентября в отдельных районах Москвы ожидается шквалистое усиление ветра.

Сильный ветер придёт в Санкт-Петербург во второй половине дня. Его порывы могут достигать 14 метров в секунду.

Синоптики отметили, что ухудшение погоды будет непродолжительным: циклон пробудет в Северной столице всего три часа.

Спасатели рекомендуют жителям Петербурга по возможности не выходить из дома и держать окна в помещениях закрытыми.