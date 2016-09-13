В Пакистане террористы-смертники привели в действие взрывчатку

13 сентября в городе Шикарпур (Пакистан) во время праздничной молитвы прогремел взрыв.

Согласно данным полиции, взрыв совершил один из четырёх террористов-смертников. Он привёл в действие взрывное устройство, из-за которого пострадали 10 человек, сообщает Dawn.

Один из террористов скрылся с места происшествия. Двоих в храм не пропустила полиция, посчитав их подозрительными. Впоследствии одного из них задержали, другого — убили, когда он попытался скрыться.

В настоящее время все пострадавшие от взрыва госпитализированы в ближайшие больницы.