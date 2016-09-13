Происшествия
Источник: ТАСС
07:18, 13 Сентября 2016 Версия для печати

Труп хоккеиста Девяткина нашли у дома в Новосибирске

Участник Олимпийских игр 1998 года, бывший хоккеист Петр Девяткин был найден мертвым 10 сентября в Новосибирске.

Как сообщает ТАСС, труп экс-хоккеиста Петра Девяткина обнаружили утром 10 сентября у дома 12 по улице Немировича-Данченко в Новосибирске. Отмечается, что мужчина, предположительно, совершил самоубийство.

Петр Девяткин выступал на Олимпийских играх 1998 года как член сборной Казахстана. После завершения спортивной карьеры Девяткин работал детским тренером по хоккею. У него остались жена и маленький ребенок.

[Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru].

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Карпухина Мария

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