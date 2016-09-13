Тело экс-хоккеиста Петра Девяткина нашли на улице

В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали подробности обнаружения тела бывшего хоккеиста Петра Девяткина.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что бывший хоккеист Петр Девяткин погиб в Новосибирске. Его коллега по команде «Динамо» выразил соболезнования по случаю смерти спортсмена.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области Sobesednik.ru подтвердили, что тело хоккеиста было обнаружено три дня назад.

«10 сентября утром было обнаружено тело мужчины 1977 года рождения, который, предположительно, покончил жизнь самоубийством», — сказал дежурный пресс-службы.

По словам дежурного, труп Девяткина на улице Немировича-Данченко в Новосибирске.

При этом он уточнил, что тело нашли не в квартире в одном из домов, а именно на улице.

«Да, [тело нашли] на улице», — сказали в ведомстве.

[Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru].