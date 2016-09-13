Происшествия
Источник: ТАСС
09:00, 13 Сентября 2016 Версия для печати

Советник Кадырова погиб в Чечне в ДТП на мотоцикле

Экс-руководитель подразделения ФСБ «Альфа» Юрий Трошин погиб 12 сентября в Чеченской республике в ДТП.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС по Чеченской республике, Юрий Торшин погиб в ДТП в Наурском районе Чечни.

«Между населенными пунктами Микенская и Савельевская Наурского района Чечни двухколесный мотоцикл марки Harley Davidson по неустановленной причине допустил опрокидывание, следовавший за ним трехколесный мотоцикл марки Harley Davidson Юрия Торшина при совершении маневра также опрокинулся», — цитирует ТАСС МЧС.

Торшин был руководителем подразделения ФСБ по борьбе с терроризмом «Альфа». Во время теракта на Дубровке его группа ликвидировала главу террористов Мавсара Бараева. После ухода из «Альфы» Торшин занял место советника врио главы Чечни Рамзана Кадырова.

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