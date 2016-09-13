Сломавшего нос девушке на станции "Кузьминки" судят за побои

До трех лет тюрьмы грозит пассажиру метро, сломавшему ном девушке возле турникета на станции «Кузьминки» в Москве.

Как передает ТАСС, на пассажира московского метро завели уголовное дело по статье «Побои» после инцидента, который произошел на станции «Кузьминки» 5 сентября. По версии следствия, обвиняемый ударил девушку кулаком в лицо и сломал ей нос.

Известно, что конфликт между мужчиной и девушкой возник из-за того, что обвиняемый пытался быстрее пройти на станцию через турникет и оттолкнул пострадавшую, которая шла впереди.

Отмечается, что пострадавшая – инспектор ГИБДД. В момент происшествия она была в штатском. Сейчас дело в отношении пассажира метро расследуется.