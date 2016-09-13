Происшествия
Источник: ТАСС
11:18, 13 Сентября 2016 Версия для печати

Неисправность самолёта задержала его отправку из Томска на 8,5 часов

13 сентября вылет авиалайнера компании Azur Air из Томска в город Камрань (Вьетнам) задержали на 8,5 часов.

Старший помощник томского транспортного прокурора Сергей Кривошеин сообщил ТАСС, что задержка самолёта произошла из-за его технической неисправности.

Он пояснил, что на борту самолёта находились 73 пассажира. На время задержки рейса их разместили в гостинице.

Спустя почти девять часов ремонта рабочим удалось устранить неполадку, и воздушное судно вылетело в пункт назначения. Какая именно произошла поломка, не уточняется.

В настоящее время прокуратура начала проводить проверку по факту инцидента.

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