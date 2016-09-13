Гендиректора летного отряда "Россия" посадили под домашний арест

13 сентября Басманный суд Москвы арестовал директора специального летного отряда «Россия» Ярослава Одинцева.
Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила, что Одинцева поместили под домашний арест, передаёт «Новая газета» со ссылкой на ТАСС.
Царева пояснила, что задержанного обвиняют по статье «Превышение должностных полномочий».
Специальный летный отряд «Россия» — государственное бюджетное учреждение, которое подчинено Управлению делами президента. Компания занимается перевозкой первых лиц страны, а также руководителя ФСБ России.