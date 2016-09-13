Происшествия
Источник: Life
09:35, 13 Сентября 2016 Версия для печати

26-летняя менеджер Сбербанка пыталась украсть у клиента 30 млн

Сотрудница московского отделения Сбербанка задержана при попытке похитить у клиента 30 миллионов рублей.

Как сообщает Life со ссылкой на информированный источник, инцидент произошел в отделении Сбербанка по адресу улица Достоевского, д. 3, в Тверском районе ЦАО.

Сотрудники полиции задержали клиентского менеджера финансового учреждения при попытке похитить 30 миллионов рублей у клиента банка.

Источник рассказал изданию, что 26-летняя женщина находилась в сговоре ещё с несколькими злоумышленниками. В итоге довести задуманное до конца им не удалось.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», обстоятельства происшедшего выясняются.

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