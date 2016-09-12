Заминированный автомобиль ранил 27 человек на востоке Турции

В результате взрыва возле отделения правящей партии в городе Ван на востоке Турции пострадали не менее 27 человек.

Как сообщили зарубежные СМИ, 12 сентября в турецком городе Ван прогремел мощный взрыв. В результате пострадали как минимум 27 человек. Известно, что двое находятся в тяжелом состоянии.

По последним данным, заминированный автомобиль взорвался возле зданий администрации города, местного отделения правящей партии и участком полиции.

Пока информации о причастности к взрыву какой-либо террористической организации пока нет. Полиция Турции устанавливает обстоятельства происшествия.