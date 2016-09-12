Происшествия
Источник: РИА Новости
09:30, 12 Сентября 2016 Версия для печати

Упавший на пути подросток получил переломы и ожоги в Москве

На западе Москвы подросток получил переломы и ожоги, упав с пешеходного моста на железнодорожные пути.

На улице Веерная в районе Очаково-Матвеевское ЗАО Москвы подросток упал с пешеходного моста. Как сообщает РИА «Новости» в понедельник, 12 сентября, при падении он получил ожоги и переломы.

По данным источника, подросток 2000 года упал с моста, зацепившись за высоковольтный провод. При падении он получил перелом основания черепа, переломы конечностей и позвоночника, а также ожоги. Пострадавший подросток был доставлен в НИИ детской хирургии.

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