Упавший на пути подросток получил переломы и ожоги в Москве

На западе Москвы подросток получил переломы и ожоги, упав с пешеходного моста на железнодорожные пути.

На улице Веерная в районе Очаково-Матвеевское ЗАО Москвы подросток упал с пешеходного моста. Как сообщает РИА «Новости» в понедельник, 12 сентября, при падении он получил ожоги и переломы.

По данным источника, подросток 2000 года упал с моста, зацепившись за высоковольтный провод. При падении он получил перелом основания черепа, переломы конечностей и позвоночника, а также ожоги. Пострадавший подросток был доставлен в НИИ детской хирургии.