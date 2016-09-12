МВД задержало шестерых членов ОПГ, похитивших бизнесмена в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали участников организованной преступной группировки, похищавших людей.

Помимо похищений людей, участники группировки подозреваются в грабежах и вымогательствах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Оперативники Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России совместно с коллегами из Москвы пресекли деятельность этнической организованной преступной группы. Ее участники подозреваются в совершении вымогательств, похищении людей и в разбойных нападениях», – уточнила Волк.

По информации полиции, задержанные лица участвовали в похищении бизнесмена в Москве 28 августа. Мужчину избили и против воли увезли в Подмосковье. После этого подозреваемые пытались получить от родственников за освобождение похищенного мужчины около 300 тысяч долларов.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что похищенного удерживают в частном доме в Воскресенском районе Подмосковья. 8 сентября сотрудники уголовного розыска освободили похищенного, шестеро подозреваемых были задержаны», – рассказала представитель МВД России.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. На данный момент проводится комплекс следственных действий по сбору и закреплению доказательной базы.