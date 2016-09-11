Врезавшийся в авто Савченко водитель просил его не снимать

В украинских СМИ появилось видео ДТП с участием автомобиля, в котором находилась Надежда Савченко.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что автомобиль, в котором находилась депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, попал в ДТП в Киеве. В результате происшествия никто не пострадал.

Украинский интернет-портал «ДТП.Киев.ua» выложил видеоролик, на котором видно, как полицейские сначала опрашивают водителя автомобиля, врезавшегося в машину Савченко, а затем просят мужчину пройти алкотест. При этом нарушитель просит не снимать его, однако автор ролика продолжает съемку, аргументируя это тем, что снимает работу сотрудников полиции. Затем сотрудник полиции просит водителя пройти алкотест и при этом также просит прекратить съемку.

На кадрах видно, что прибор показал наличие в крови виновника ДТП алкоголя – 1,67 промилле.

Автор видео также зафиксировал серьезные повреждения автомобиля, в котором находилась Надежда Савченко: бампер машины сильно смят после удара.

В украинской полиции сообщили, что причиной остановки автомобиля, где ехала Савченко, стал впереди стоящий автомобиль марки BMW. Его водитель остановился и вышел из машины, чтобы сменить колесо, которое пробил о торчащий люк. В этот момент сзади в машину с Савченко на полном ходу врезался еще один автомобиль BMW.