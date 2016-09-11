Пьяный водитель врезался в машину Надежды Савченко в Киеве

Автомобиль Надежды Савченко попал в ДТП в Киеве.

Как сообщает агентство УНИАН, депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко 11 сентября попала в аварию в Киеве.

Инцидент произошел в 1:30 ночи. По данным агентства, виновником ДТП стал водитель автомобиля, следовавший за машиной Савченко.

«Машина, пассажиром которой была Савченко, остановилась позади автомобиля BMW, водитель которого стал менять колесо. В момент остановки водитель, следовавший в этом же ряду, не успел отреагировать и протаранил машину Савченко», – сообщает СМИ.

При оформлении ДТП выяснилось, что виновник аварии находился в нетрезвом состоянии: сотрудники полиции обнаружили в крови водителя 1,67 промилле алкоголя.

Сообщается, что в результате аварии никто не пострадал.