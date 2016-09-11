Происшествия
Источник: ГУ МВД России по г. Москве
18:00, 11 Сентября 2016 Версия для печати

Porsche, из которого вели стрельбу в СЗАО, остановили на Покровке

Московская полиция остановила автомобиль, объявленный в розыск после сообщений о стрельбе из свадебного кортежа.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Москве введен план «Перехват» для поимки неизвестных, открывших стрельбу из автомобиля Porsche, который, по данным очевидцев, был участником свадебного кортежа.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, правоохранителям удалось остановить автомобиль, из которого могла вестись стрельба на северо-западе столицы.

«В ходе проводимой проверки сотрудниками ГИБДД разыскиваемая машина была обнаружена и остановлена на улице Покровка в центре Москвы», — рассказали в пресс-службе полиции.

Как сообщил представитель ведомства, в настоящее время правоохранители доправшивают водителя и пассажиров автомобиля, в связи с инцидентом проводится следственная проверка.

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