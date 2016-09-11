Происшествия
Источник: ГУ СК РФ по Москве
15:10, 11 Сентября 2016 Версия для печати

Попытка увидеть салют закончилась смертью подростка в Москве

Несовершеннолетний подросток погиб на юго-западе Москвы при попытке посмотреть праздничный салют в День города.

Как сообщили на сайте ГУ СК РФ по Москве, вечером 10 сентября у недостроенного дома на проспекте 60-летия Октября в Академическом районе ЮЗАО Москвы нашли труп подростка 2001 года рождения. Предварительной причиной смерти считают падение с высоты.

По последним данным, подросток погиб, упав со строительного крана, на который он залез, желая посмотреть салют в честь Дня города.

Сейчас по факту смерти подростка проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

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