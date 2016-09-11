Происшествия
Источник: ГУ МВД России по г. Москве
17:27, 11 Сентября 2016 Версия для печати

Полиция Москвы ищет стрелка на Porsche из свадебного кортежа

Московские правоохранители разыскивают участника свадебного кортежа, открывшего стрельбу из машины.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы, в полицию поступило сообщение о том, что 11 сентября около двух часов дня в районе Ленинградского проспекта, 39 в Северо-Западном административном округе Москвы неизвестный открыл стрельбу из салона автомобиля марки Porsche.

По данным очевидцев, стрелявший был участником свадебного кортежа.

«В полицию поступило сообщение от очевидцев, которые, наблюдая за проездом свадебного кортежа на Ленинградском проспекте, услышали выстрел из автомобиля Porsche. В городе введен план "Перехват"», — рассказали в полиции.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве агентству сообщили, что по факту услышанных гражданами хлопков на Ленинградском проспекте проводится проверка.

Были ли эти хлопки выстрелами, произведенными из машины свадебного кортежа, в полиции не уточнили.

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Соловьева Екатерина

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