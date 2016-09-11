МЧС проверяет информацию об угрозе взрыва на "Филевском парке"

В экстренные службы Москвы поступило сообщение об угрозе взрыва на станции метро «Филевский парк».

Как сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы, в московском метрополитене проводится проверка после анонимного звонка с сообщением об угрозе взрыва на станции «Филевский парк».

«Службы города проверяют станцию метро "Филевский парк" после поступления информации об угрозе взрыва», – сообщил собеседник агентства.

При этом источник заявил, что столичное метро работает в штатном режиме. Подробности происшествия выясняются.