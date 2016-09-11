Происшествия
Источник: Агентство городских новостей "Москва"
15:39, 11 Сентября 2016 Версия для печати

МЧС проверяет информацию об угрозе взрыва на "Филевском парке"

В экстренные службы Москвы поступило сообщение об угрозе взрыва на станции метро «Филевский парк».

Как сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы, в московском метрополитене проводится проверка после анонимного звонка с сообщением об угрозе взрыва на станции «Филевский парк».

«Службы города проверяют станцию метро "Филевский парк" после поступления информации об угрозе взрыва», – сообщил собеседник агентства.

При этом источник заявил, что столичное метро работает в штатном режиме. Подробности происшествия выясняются.

читайте также:Проблемы на метрополитене начались, когда на руководящие должности стали приглашать специалистов с железной дороги
Эксперт о серии ЧП в метро: Там сделали кое-как, тут не залатали...
С чем связаны частые происшествия в метро и рядом со станциями метро в Москве, узнал у эксперта Sobesednik.ru »

Соловьева Екатерина

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

"В одном строю с Путиным". Репортаж с посвящения в студенты в Москве
13:40, 11 Сентября 2016
Sobesednik.ru побывал на посвящении в студенты на Поклонной горе и оценил «патриотику» и поддержку президента РФ
»
Александр Пикуленко: Самый честный рейтинг автомобилей
13:09, 11 Сентября 2016
Обозреватель Sobesednik.ru Александр Пикуленко – о влиянии статистики угонов на рыночный спрос автомобилей
»
До смерти актрису Ефремову могло довести желание похудеть
12:37, 11 Сентября 2016
Сердечный приступ у умершей звезды телесериалов Ирины Ефремовой мог произойти из-за частых пластических операций
»