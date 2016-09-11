Происшествия
Источник: Зарубежные СМИ
14:35, 11 Сентября 2016 Версия для печати

Брат и сын экс-главы Египта задержаны за призывы к протестам

Членов семьи бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси арестовали за подстрекательство к беспорядкам.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси и его двух сторонников суд приговорил к пожизненному сроку за шпионаж.

Как сообщили зарубежные СМИ, 11 сентября полиция арестовала брата и младшего сына экс-главы Египта Мухаммеда Мурси. Мужчин подозревают в призывах к беспорядкам и протестным шествиям.

Известно, что брат и сын Мурси были задержаны в одной из деревень в провинции Шаркия на востоке Египта. К беспорядкам они призывали не только жителей этой деревни, но и ее окрестностей. Сами задержанные проживают именно в провинции Шаркия.

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