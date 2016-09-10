У полковника МВД Захарченко при обыске нашли 8 млрд наличными

В квартире полковника Дмитрия Захарченко, работавшего замначальника управления «Т», нашли 123 миллиона долларов.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, во время обыска квартиры замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко следователи обнаружили крупную сумму денег в валюте. Как уточняет источник, правоохранительные органы нашли у Захарченко $123 миллиона.

«Обыск у полковника Захарченко завершился только недавно. По предварительным подсчетам, у него изъята крупная сумма долларов, которая в рублевом эквиваленте составляет около 8 миллиардов рублей», — сказал источник.

Отмечается, что у Захарченко были обнаружены только наличные средства, следствие продолжает поиск его «активов».

Ранее Захарченко был арестован. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».