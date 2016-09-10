Происшествия
Источник: Интефакс
17:20, 10 Сентября 2016 Версия для печати

После аварии с Lamborghini в Москве двоих увезла "скорая"

10 сентября в центре Москвы автомобиль Lamborghini с водителем и пассажиром врезался в дорожный отбойник.

Инцидент произошёл на Краснопресненской набережной в Пресненском районе Центрального округа Москвы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу в экстренных службах.

Представитель пресс-службы добавил, что в результате столкновения водитель и пассажир получили серьёзные травмы, их увезла карета скорой помощи.

По словам пресс-секретаря, на автомобиле Lamborghini отсутствует госномер.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции для установления всех обстоятельств произошедшего.

Худик Ольга

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

О чем #ЯНеБоюсьСказать. Глава центра "Сестры" – о жертвах изнасилования
17:04, 10 Сентября 2016
Sobesednik.ru попытался узнать, что же стоит за нашумевшим флешмобом в соцсетях под тегом #ЯнеБоюсьСказать
»
Звезду телесериалов Ирину Ефремову нашли мертвой в Москве
16:29, 10 Сентября 2016
10 сентября в квартире в центре Москвы полиция обнаружила тело 53-летней актрисы Ирины Ефремовой
»
Член СПЧ оценил шансы россиян на Украине остаться без думских выборов
15:19, 10 Сентября 2016
Глава комиссии по избирательным правам СПЧ прокомментировал запрет Украины проводить выборы в ГД на территории страны
»