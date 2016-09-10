После аварии с Lamborghini в Москве двоих увезла "скорая"

10 сентября в центре Москвы автомобиль Lamborghini с водителем и пассажиром врезался в дорожный отбойник.

Инцидент произошёл на Краснопресненской набережной в Пресненском районе Центрального округа Москвы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу в экстренных службах.

Представитель пресс-службы добавил, что в результате столкновения водитель и пассажир получили серьёзные травмы, их увезла карета скорой помощи.

По словам пресс-секретаря, на автомобиле Lamborghini отсутствует госномер.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции для установления всех обстоятельств произошедшего.