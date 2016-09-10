Происшествия
Источник: Газета.ru
09:53, 10 Сентября 2016 Версия для печати

Падением пяти вагонов в реку под Саратовом заинтересовался СК

10 сентября СК по Саратовской области начал доследственную проверку после обрушения моста и падения пяти вагонов с зерном.

Инцидент произошёл на мосту через реку Берёзовку, сообщает «Газета.ru».

В результате происшествия один вагон поезда сошёл с рельсов, два вагона упали в реку и ещё два – в кювет.

Согласно предварительным данным следователей, причиной схода вагонов стало разрушение железнодорожного моста при прохождении через него грузового состава.

В настоящее время место инцидента осматривают следователи.

Худик Ольга

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