Падением пяти вагонов в реку под Саратовом заинтересовался СК

10 сентября СК по Саратовской области начал доследственную проверку после обрушения моста и падения пяти вагонов с зерном.

Инцидент произошёл на мосту через реку Берёзовку, сообщает «Газета.ru».

В результате происшествия один вагон поезда сошёл с рельсов, два вагона упали в реку и ещё два – в кювет.

Согласно предварительным данным следователей, причиной схода вагонов стало разрушение железнодорожного моста при прохождении через него грузового состава.

В настоящее время место инцидента осматривают следователи.