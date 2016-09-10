Падением пяти вагонов в реку под Саратовом заинтересовался СК

10 сентября СК по Саратовской области начал доследственную проверку после обрушения моста и падения пяти вагонов с зерном.
Инцидент произошёл на мосту через реку Берёзовку, сообщает «Газета.ru».
В результате происшествия один вагон поезда сошёл с рельсов, два вагона упали в реку и ещё два – в кювет.
Согласно предварительным данным следователей, причиной схода вагонов стало разрушение железнодорожного моста при прохождении через него грузового состава.
В настоящее время место инцидента осматривают следователи.