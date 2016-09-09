У инкассаторов в СЗАО могли украсть шесть мешков с деньгами

Напавшие на машину инкассаторов в Северо-Западном административном округе Москвы, возможно, похитили 55 млн рублей.

Ранее Sobesednik.ru писал со ссылкой на СМИ о том, что нападавшим удалось унести примерно 1 миллион рублей. При этом сами инкассаторы долгое время путались в показаниях и не могли точно сказать, сколько денег в общей сложности было украдено в ходе ограбления.

О том, что сумма была гораздо больше, чем сообщалось ранее, рассказал Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его информации, грабители унесли из инкассаторской машины шесть мешков с деньгами, в которых было около 55 миллионов рублей. Сообщается, что правоохранительные органы ввели в Москве план «Перехват».

Напомним, что нападение произошло накануне на улице Вишневой СЗАО Москвы района Покровское-Стрешнево. Грабители подожгли бронированный автомобиль, после чего инкассаторы вышли из остановившейся машины и пытались потушить ее. Во время тушения машины охранники сами вынесли деньги из броневика. В этот момент на них и налетели злоумышленники.