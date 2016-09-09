Трещина в стекле заставила пилота посадить самолёт в Емельяново

9 cентября пассажирский «боинг» Красноярск — Норильск на полпути был вынужден экстренно сесть в аэропорту Емельяново.

Причиной экстренной посадки послужила трещина в стекле самолёта, передаёт Life.

«Совершил благополучную аварийную посадку самолёт Boeing 738, рейс № 247 авиакомпании "Нордстар", вылетевший из Красноярска. Пострадавших нет», — сообщили в оперативных службах.

Согласно данным оперативников, на борту воздушного судна находилось 170 пассажиров и семь членов экипажа.

В настоящее время авиалайнер осматривают специалисты. По данным ТАСС, пассажиры ожидают прибытия другого самолёта для отправки в Норильск.