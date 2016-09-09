Происшествия
Источник: РИА "Новости"
16:58, 09 Сентября 2016 Версия для печати

Полиция разыскивает воров, напавших на фельдъегерей под Москвой

9 сентября восемь неизвестных напали на фельдъегерей в Подмосковье.

Представитель пресс-службы МВД по Московской области рассказал, что инцидент произошёл в Домодедовском районе Подмосковья, сообщает РИА «Новости».

Пресс-секретарь также добавил, что злоумышленники были вооружены неизвестными предметами, похожими на автоматы.

«Из дежурной части поступило сообщение о нападении на сотрудников Фельдъегерской службы. По предварительным данным, восемь человек в черном камуфляже … подошли к служебному автомобилю Ford, в котором находились сотрудники ведомства, и похитили четыре табельных пистолета. Также злоумышленники отобрали сумку с документами», — сообщил дежурный офицер.

По его словам, в настоящее время полиция разыскивает нападавших.

Худик Ольга

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