Полиция разыскивает воров, напавших на фельдъегерей под Москвой

9 сентября восемь неизвестных напали на фельдъегерей в Подмосковье.

Представитель пресс-службы МВД по Московской области рассказал, что инцидент произошёл в Домодедовском районе Подмосковья, сообщает РИА «Новости».

Пресс-секретарь также добавил, что злоумышленники были вооружены неизвестными предметами, похожими на автоматы.

«Из дежурной части поступило сообщение о нападении на сотрудников Фельдъегерской службы. По предварительным данным, восемь человек в черном камуфляже … подошли к служебному автомобилю Ford, в котором находились сотрудники ведомства, и похитили четыре табельных пистолета. Также злоумышленники отобрали сумку с документами», — сообщил дежурный офицер.

По его словам, в настоящее время полиция разыскивает нападавших.