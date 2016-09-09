ДТП в ЦАО Москвы серьёзно травмировало двух человек

9 сентября в центре Москвы в аварии с участием трёх автомобилей пострадало три человека.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что инцидент произошёл на улице Новый Арбат в районе Арбат в Центральном округе столицы, передаёт Агентство городских новостей «Москва».

«На улице Новый Арбат произошло ДТП с тремя автомобилями. В результате аварии трое пострадавших. Из них двое в тяжёлом состоянии», — сказал источник.

В настоящий момент на месте аварии работают полицейские. Причины и обстоятельства аварии выясняются.