Автомобили напавших на машину инкассации найдены оперативниками

Напавшие на инкассаторов в СЗАО Москвы, по предварительным данным, являются выходцами с Кавказа.

Ранее Sobesednik.ru писал, что, возможно, грабителям удалось украсть у инкассаторов около 55 миллионов рублей.

Как стало известно РИА «Новостям» от источника в правоохранительных органах, напавшие 8 сентября, в четверг, на машину инкассации на северо-западе столицы являются уроженцами Кавказа.

«При тушении броневика четверо неизвестных кавказской внешности в медицинских масках произвели два выстрела вверх, после чего похитили из машины пять сумок с деньгами», — рассказали агентству в полиции. По словам собеседника, с места преступления грабители скрылись на авто ВАЗ-2112 и ВАЗ-2110.

В рамках плана «Перехват», введенного в Москве оперативниками, были обнаружены автомобили, на которых скрылись неизвестные, сообщает «Интерфакс». Об этом агентству рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

«По факту нападения на автомобиль инкассации следствием Управления внутренних дел по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой)», – сказала Волк.

По ее словам, материальный ущерб составил более миллиона рублей.

Нападение произошло накануне в районе Покровское-Стрешнево СЗАО Москвы на улице Вишневая.