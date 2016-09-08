Во время омывания статуи бога Ганеши в Индии утонули 12 человек

В Индии в штате Карнатака перевернулась лодка во время традиционного купания статуи бога в реке.

Во время купания статуи бога Ганеши в реке Тунгабадра возле города Шимога перевернулась лодка с людьми, передает India Daily. Согласно обычаю, скульптуру божества необходимо было отвезти на середину реки и опустить в воду.

Причиной трагедии послужило сильное течение реки. Сообщается, что на тот момент в лодке находилось 35 человек. Пятерым из них удалось доплыть до берега, 18 других спасли позже. Остальные двенадцать человек утонули.

Инцидент произошел во время празднования дня Ганеша-чатуртхи. Этот праздник посвящён Ганеше, индийскому богу мудрости с головой слона, и считается одним из самых важных праздников у индусов.