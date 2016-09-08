Происшествия
Источник: Зарубежные СМИ
17:57, 08 Сентября 2016 Версия для печати

Во время омывания статуи бога Ганеши в Индии утонули 12 человек

В Индии в штате Карнатака перевернулась лодка во время традиционного купания статуи бога в реке.

Во время купания статуи бога Ганеши в реке Тунгабадра возле города Шимога перевернулась лодка с людьми, передает India Daily. Согласно обычаю, скульптуру божества необходимо было отвезти на середину реки и опустить в воду.

Причиной трагедии послужило сильное течение реки. Сообщается, что на тот момент в лодке находилось 35 человек. Пятерым из них удалось доплыть до берега, 18 других спасли позже. Остальные двенадцать человек утонули.

Инцидент произошел во время празднования дня Ганеша-чатуртхи. Этот праздник посвящён Ганеше, индийскому богу мудрости с головой слона, и считается одним из самых важных праздников у индусов.

Сухорукова Анастасия

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Алёна Хмельницкая: И такие мачехи бывают!
19:50, 08 Сентября 2016
Актриса рассказала Sobesednik.ru о новом мюзикле «Золушка» со своим участием и о том, почему ее не интересует политика
»
Профессор МГУ: По грибы нас гонят генетическая память и русский характер
17:02, 08 Сентября 2016
Профессор Юрий Дьяков рассказал Sobesednik.ru все, что нужно знать о грибах в связи с их небывалым урожаем в этом году
»
Ксения Ильина: "Свет в океане" для темных уголков души
16:46, 08 Сентября 2016
Обозреватель Sobesednik.ru — о долгожданной киномелодраме «Свет в океане» и переводе книг-бестселлеров на киноязык
»