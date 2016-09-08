Семерых пытавшихся ограбить инкассаторов в СЗАО ищет полиция

Столичная полиция разыскивает семерых человек, пытавшихся отобрать деньги у инкассаторов на северо-западе Москвы.

Как сообщил «Интерфакс», 8 сентября на улице Вишневая в районе Покровское-Стрешнево СЗАО Москвы семь человек напали на машину инкассаторов. Однако похитить деньги злоумышленники не смогли. В результате происшествия никто не пострадал.

По последним данным, после попытки ограбления инкассаторов семь человек на двух машинах скрылись с места преступления. Сейчас их ищет полиция. В Москве объявлен план «Перехват».

Сейчас все обстоятельства происшествия уточняются.