Происшествия
Источник: "Интерфакс"
15:03, 08 Сентября 2016 Версия для печати

Семерых пытавшихся ограбить инкассаторов в СЗАО ищет полиция

Столичная полиция разыскивает семерых человек, пытавшихся отобрать деньги у инкассаторов на северо-западе Москвы.

Как сообщил «Интерфакс», 8 сентября на улице Вишневая в районе Покровское-Стрешнево СЗАО Москвы семь человек напали на машину инкассаторов. Однако похитить деньги злоумышленники не смогли. В результате происшествия никто не пострадал.

По последним данным, после попытки ограбления инкассаторов семь человек на двух машинах скрылись с места преступления. Сейчас их ищет полиция. В Москве объявлен план «Перехват».

Сейчас все обстоятельства происшествия уточняются.

читайте также:
Раненый стрелком в САО пытался успокоить нападавшего
В ГУ МВД России по Москве рассказали, что пьяный стрелок из САО ранил мужчину, пытавшегося его успокоить. »

Цыганкова Валерия

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

9 проблем со здоровьем, которые вызываются стрессом
15:32, 08 Сентября 2016
Эксперты из США назвали 9 вещей, которые делает с нашим здоровьем хронический стресс
»
Разоблачители "дворца Путина" рассказали правду о "православном курорте" в Сочи
15:21, 08 Сентября 2016
Эколог побывал на «православном маршруте» в Сочи и рассказал Sobesednik.ru, кому выгодно так рекламировать это место
»
Кай Метов объяснил, почему долго молчал о своих детях
15:10, 08 Сентября 2016
Кай Метов в интервью Sobesednik.ru рассказал о своих детях от разных браков и пояснил, почему так долго их скрывал
»