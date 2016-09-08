Происшествия
Источник: Газета.Ru
17:24, 08 Сентября 2016 Версия для печати

BMW Владислава Суркова столкнулась с такси на Новом Арбате

СМИ сообщили, что автомобиль помощника президента Владислава Суркова попал в ДТП на Новом Арбате.

В центре Москвы на Новом Арбате автомобиль помощника президента РФ Владислава Суркова столкнулся с такси. Как сообщает «Газета.ру», таксист на желтом автомобиле марки Ford пересек двойную сплошную и столкнулся с BMW 7-й серии помощника президента. При этом пока неизвестно, находился ли сам Сурков в салоне автомобиля в момент аварии.

Источник также уточняет, что во время происшествия никто не пострадал, а претензий у сторон нет.

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